16:47 04.04.2026 (обновлено: 16:49 04.04.2026)
МИД осудил новые обстрелы АЭС "Бушер"
МИД осудил новые обстрелы АЭС "Бушер"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва с тревогой воспринимает сообщения о новых обстрелах иранской АЭС "Бушер" и решительно осуждает это злодеяние, повлекшее человеческие жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"С возрастающей тревогой воспринимаем сообщения об имевших место 4 апреля новых ракетных обстрелах АЭС "Бушер". Изучаем поступающие на этот счет данные. Решительно осуждаем это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам", - сказано в комментарии Захаровой на сайте министерства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ситуация на АЭС "Бушер" все ближе к опасной черте, заявил МИД
4 апреля, 16:36
 
