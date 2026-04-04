В МИД России заверили в поддержке Приднестровья после роста цен на топливо

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия поддержит Приднестровье на фоне роста цен на топливо из-за ближневосточного конфликта, левобережье Днестра не останется без газа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Рост цен на голубое топливо из-за событий на Ближнем Востоке, разумеется, отразился на энергообеспечении Приднестровья. Однако Россия приднестровцев никогда не бросала и не бросит. Левобережье Днестра при любых обстоятельствах не останется без газа в жилых домах и на предприятиях", - сказал Галузин "Известиям".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.