В Финляндии выступили со срочным призывом после провокации Украины

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти Финляндии должны потребовать от Владимира Зеленского прекратить запускать дроны через территорию страны для ударов по России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Он заявил, что власти не отнеслись к инциденту серьезно.
"Но это явная политическая проблема, нынешнее руководство Финляндии должно сказать Зеленскому, чтобы он прекратил подобные атаки через финскую территорию", — говорится в публикации.
Политик добавил, что в будущем Россия может использовать средства противовоздушной обороны и сбивать беспилотники на территории Финляндии и назвал это чрезвычайно опасной ситуацией.
Два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. В среду Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
