Отец Илона Маска рассказал о желании сына приехать в Россию

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск рассказал РИА Новости о желании своего сына - американского предпринимателя Илона Маска - посетить Россию.

"Я уже не раз бывал в России и каждый мой приезд в вашу страну происходил достаточно быстро. На подготовку нынешнего, например, ушло в общей сложности две-три недели", - сказал он в кулуарах встречи в ТПП РФ с главой палаты Сергеем Катыриным и представителями российского делового сообщества.

На вопрос, когда он, наконец, приедет в Россию вместе со своим сыном Илоном, собеседник агентства ответил, что, "к сожалению, у него чрезвычайно напряженный график".

"Но Илон приедет в Россию, он хочет этого", - подчеркнул Маск-старший.