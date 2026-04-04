Иран сообщил МАГАТЭ о гибели сотрудника охраны АЭС "Бушер" от снаряда
12:55 04.04.2026
Иран сообщил МАГАТЭ о гибели сотрудника охраны АЭС "Бушер" от снаряда
Иран сообщил МАГАТЭ, что один из сотрудников охраны АЭС "Бушер" погиб от осколка снаряда, заявило агентство. РИА Новости, 04.04.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Бушерская АЭС, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил МАГАТЭ о гибели сотрудника охраны АЭС "Бушер" от снаряда

МАГАТЭ: Иран сообщил о гибели сотрудника охраны АЭС "Бушер" от осколка снаряда

© РИА Новости / Валерий Мельников
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран сообщил МАГАТЭ, что один из сотрудников охраны АЭС "Бушер" погиб от осколка снаряда, заявило агентство.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Иран проинформировал МАГАТЭ о гибели одного из сотрудников службы физической защиты объекта от осколков снаряда, а также о том, что здание на территории станции было поражено ударными волнами и осколками", - написало агентство в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
