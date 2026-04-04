Рэпер из США похвастался автографом Мадуро, сидевшего с ним, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сидел с ним в следственном изоляторе в Бруклине в Нью-Йорке, оставил свой автограф на игрушечном Губке Бобе, сообщает газета New York Post.
"В пятницу рэпер Tekashi 6ix9ine похвастался тем, что ему удалось уговорить... Николаса Мадуро подписать его "тюремную" фигурку Губки Боба", - говорится в публикации.
Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
29 марта, 07:23
Как уточняет издание, рэпер был освобожден из изолятора в пятницу.
В январе СМИ сообщали, что Эрнандес должен был составить компанию находящемуся президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в бруклинском изоляторе. Сам Tekashi 6ix9ine заявил порталу TMZ, что "хочет станцевать с Мадуро".
В конце октября 2025 года телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела сообщал, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в США за предполагаемое нарушение условий освобождения под надзор. Как уточнял телеканал, в 2019 году рэпер был приговорен к двум годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в рэкете, преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. Он также был приговорен к пятилетнему периоду нахождения под надзором после освобождения.
В начале января 2026 года состоялась военная операция США, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.