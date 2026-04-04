Рэпер из США похвастался автографом Мадуро, сидевшего с ним, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2026
06:33 04.04.2026
Рэпер из США похвастался автографом Мадуро, сидевшего с ним, пишут СМИ
Рэпер из США похвастался автографом Мадуро, сидевшего с ним, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2026
Рэпер из США похвастался автографом Мадуро, сидевшего с ним, пишут СМИ
Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сидел с ним в... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T06:33:00+03:00
2026-04-04T06:33:00+03:00
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), США, Николас Мадуро
Рэпер из США похвастался автографом Мадуро, сидевшего с ним, пишут СМИ

NYP: рэпер из США рассказал, что Мадуро оставил ему автограф на Губке Бобе

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сидел с ним в следственном изоляторе в Бруклине в Нью-Йорке, оставил свой автограф на игрушечном Губке Бобе, сообщает газета New York Post.
«
"В пятницу рэпер Tekashi 6ix9ine похвастался тем, что ему удалось уговорить... Николаса Мадуро подписать его "тюремную" фигурку Губки Боба", - говорится в публикации.
Как уточняет издание, рэпер был освобожден из изолятора в пятницу.
В январе СМИ сообщали, что Эрнандес должен был составить компанию находящемуся президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в бруклинском изоляторе. Сам Tekashi 6ix9ine заявил порталу TMZ, что "хочет станцевать с Мадуро".
В конце октября 2025 года телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела сообщал, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в США за предполагаемое нарушение условий освобождения под надзор. Как уточнял телеканал, в 2019 году рэпер был приговорен к двум годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в рэкете, преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. Он также был приговорен к пятилетнему периоду нахождения под надзором после освобождения.
В начале января 2026 года состоялась военная операция США, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
