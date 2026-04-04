ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковой установки в Ливане

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила пусковую установку в Ливане после того, как были предприняты ракетные атаки на северную часть еврейского государства.
"В направлении севера Израиля были выпущены несколько ракет. О пострадавших не сообщается. Вскоре после этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке, с помощью которой были выпущены ракеты в Ливане, и уничтожил ее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
ЦАХАЛ не сможет разоружить "Хезболлу", пишут израильские СМИ
3 апреля, 13:05