Провокации вокруг АЭС "Бушер" чреваты ядерной катастрофой, заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Провокации вокруг действующего атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба с многолетними последствиям, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, говоря о ситуации вокруг АЭС "Бушер".

Он подчеркнул, что в случае подобного развития событий "уже не будет важно, кто первый стрелял".