Провокации вокруг АЭС "Бушер" чреваты ядерной катастрофой, заявил Лихачев
16:05 04.04.2026 (обновлено: 16:25 04.04.2026)
Провокации вокруг АЭС "Бушер" чреваты ядерной катастрофой, заявил Лихачев
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Провокации вокруг действующего атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба с многолетними последствиям, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, говоря о ситуации вокруг АЭС "Бушер".
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Военные действия вокруг ядерного объекта - всегда колоссальные риски. И, что греха таить, это возможность отдельных провокаций… Провокации вокруг действующего атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба со всеми вытекающими из этого многолетними последствиями", - сказал Лихачев.
Он подчеркнул, что в случае подобного развития событий "уже не будет важно, кто первый стрелял".
"Будет важен результат, с которым народы Аравийского полуострова, стран Персидского залива потом вынуждены будут разбираться в течение многих лет", - предупредил директор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
