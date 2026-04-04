Рейтинг@Mail.ru
Вылет эвакуированных с АЭС "Бушер", запланирован из Еревана, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 04.04.2026 (обновлено: 23:52 05.04.2026)
https://ria.ru/20260404/likhachev-2085203838.html
Вылет эвакуированных с АЭС "Бушер", запланирован из Еревана, заявил Лихачев
Вылет эвакуированных с АЭС "Бушер", запланирован из Еревана, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.04.2026
Вылет эвакуированных с АЭС "Бушер", запланирован из Еревана, заявил Лихачев
Вылет российских специалистов, эвакуированных с иранской АЭС "Бушер", в дальнейшем запланирован из аэропорта Еревана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-04T15:53:00+03:00
2026-04-05T23:52:00+03:00
в мире
ереван
бушерская аэс
сша
израиль
иран
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260404/likhachev-2085204554.html
https://ria.ru/20260327/krizis-2083133316.html
ереван
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, бушерская аэс, сша, израиль, иран, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ереван, Бушерская АЭС, США, Израиль, Иран, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Вылет эвакуированных с АЭС "Бушер", запланирован из Еревана, заявил Лихачев

Лихачев: вылет эвакуированных с АЭС "Бушер" россиян запланирован из Еревана

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Вылет российских специалистов, эвакуированных с иранской АЭС "Бушер", в дальнейшем запланирован из аэропорта Еревана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев
4 апреля, 15:56
Лихачёв заявил, что в субботу с территории иранской АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. По его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции, автобусы со 198 российскими специалистами выдвинулись в сторону ирано-армянской границы.
"Традиционно очень комфортно для нас взаимодействие и с правительством Армении, потому что покидать этот регион наши товарищи планируют из аэропорта Еревана", - сообщил Лихачёв журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
С ядерным привкусом: определился худший сценарий мирового кризиса
27 марта, 08:00
 
В миреЕреванБушерская АЭССШАИзраильИранАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала