Иран делает многое для безопасной эвакуации россиян, заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Иранская сторона делает многое для обеспечения безопасности маршрута эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер", есть взаимодействие и с правительством Армении, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев после удара США и Израиля по станции.