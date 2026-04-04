Иран делает многое для безопасной эвакуации россиян, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.04.2026
15:52 04.04.2026 (обновлено: 16:03 04.04.2026)
Иран делает многое для безопасной эвакуации россиян, заявил Лихачев
Иран делает многое для безопасной эвакуации россиян, заявил Лихачев

Лихачев: Иран делает многое для безопасной эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Иранская сторона делает многое для обеспечения безопасности маршрута эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер", есть взаимодействие и с правительством Армении, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев после удара США и Израиля по станции.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Надо сказать, что и иранская сторона делает многое для того, чтобы безопасность маршрута обеспечить, ну и традиционно для нас очень комфортно взаимодействие и с правительством Армении, потому что покидать этот регион наши товарищи планируют из аэропорта Еревана", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев
