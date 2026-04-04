Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил, что Израиль и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 04.04.2026 (обновлено: 15:59 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/likhachev-2085203198.html
Лихачев заявил, что Израиль и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС
Лихачев заявил, что Израиль и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС - РИА Новости, 04.04.2026
Лихачев заявил, что Израиль и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС
Соответствующие службы Израиля и США проинформированы об эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T15:49:00+03:00
2026-04-04T15:59:00+03:00
в мире
сша
израиль
бушерская аэс
алексей лихачев
иран
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039687910_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4c80a919252b74d1ffbf0528d2639cc9.jpg
https://ria.ru/20260404/likhachev-2085200636.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039687910_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b9ef909451fac66315e464046e056a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, бушерская аэс, алексей лихачев, иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Бушерская АЭС, Алексей Лихачев, Иран, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев заявил, что Израиль и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС

Лихачев: службы Израиля и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Соответствующие службы Израиля и США проинформированы об эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Мы, естественно, проинформировали соответствующие службы Израиля, Соединенных Штатов Америки. Очень благодарны за это взаимодействие нашему МИДу, министерству обороны, нашим специальным службам. Здесь мы работаем как единый механизм, друг друга поддерживаем. Низкий поклон за заботу нашим товарищам", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИзраильБушерская АЭСАлексей ЛихачевИранГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала