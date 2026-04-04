Лихачев рассказал подробности об эвакуации 198 специалистов с АЭС "Бушер"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Эвакуация 198 российских специалистов с АЭС "Бушер" проводится на автобусах, планируется, что в течение 2,5-3 суток они безопасно пересекут практически весь Иран, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев заявил, что в субботу с территории иранской АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. По его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции.