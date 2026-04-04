Началась основная волна эвакуации с АЭС "Бушер", заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что в субботу с территории иранской АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов, по его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции.