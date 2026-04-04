Началась основная волна эвакуации с АЭС "Бушер", заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что в субботу с территории иранской АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов, по его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Мы, как и планировали, именно сегодня начали основную волну эвакуации. Где-то минут через 20 примерно после этого злосчастного удара автобусы двинулись со стороны станции "Бушер" в сторону ирано-армянской границы", - сказал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
4 апреля, 14:21