15:41 04.04.2026 (обновлено: 16:53 04.04.2026)
Удар по АЭС "Бушер" был нанесен уже в контур защиты станции, заявил Лихачев
© AP Photo / Vahid Salemi
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" утром в субботу был нанесен уже фактически в контур защиты станции, была зафиксирована первая гибель работника, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сегодня в 7.20 примерно по московскому времени был нанесен удар уже фактически в контур защиты станции (иранской АЭС "Бушер" - ред.). Зафиксирована первая гибель работника", - сказал Лихачев.
Лихачев заявил, что в субботу с территории иранской АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов, по его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции. Автобусы с 198 российскими специалистами выдвинулись в сторону ирано-армянской границы.
Ранее в субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
