Удар по АЭС "Бушер" был нанесен уже в контур защиты станции, заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" утром в субботу был нанесен уже фактически в контур защиты станции, была зафиксирована первая гибель работника, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев заявил, что в субботу с территории иранской АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов, по его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции. Автобусы с 198 российскими специалистами выдвинулись в сторону ирано-армянской границы.