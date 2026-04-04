Программу помощи семьям раненых и погибших в "Крокусе" продлили до 1 июля

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Срок реализации программы помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" продлен до 1 июля 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК).

В 2024 году РКК определил комплекс мер поддержки пострадавших и семей погибших при террористическом акте в концертном зале " Крокус сити холл ". Программа комплексной поддержки должна была действовать до 31 марта 2026 года.

« "Российский Красный Крест продлил срок реализации благотворительной программы помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" до 1 июля 2026 года. Решение было принято специальной комиссией 10 марта 2026 года с учетом того, что часть семей по-прежнему нуждается в поддержке и сопровождении", - заявили РИА Новости в пресс-службе.

За два помощь в рамках программы РКК получили почти три тысячи человек, меры поддержки варьировались от экстренных выплат в первые дни до программы долгосрочной поддержки, включающую именные вклады для детей, санаторно-курортное лечение и улучшение жилищных условий.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В нем погибли 149 человек.