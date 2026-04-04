Директор крематория рассказал, что делают, чтобы не перепутать прах умерших

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Каждому покойному при кремации присваивается свой номер, а в гроб с телом кладут несгораемый номерок, который потом выгребают из печи вместе с прахом, чтобы не было никакой путаницы, заявил РИА Новости директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.
По его словам, все этапы кремации проходят строгий контроль и исключают вероятность того, что прах перепутают при выдаче родственникам.
"У нас идет сквозная нумерация, на каждом этапе свой журнал, и прежде чем начать кремацию, каждый человек (покойный) туда записывается. Как только мы человека принимаем, ему присваивается кодировка, которая будет с ним до конца. Все записано, все учитывается, да и технология не позволяет смешать покойных. Оборудование рассчитано на то, что только один человек будет кремирован за раз. Пока выгрузка праха не прошла, следующая кремация не начинается", - рассказал Ворошуха.
Он добавил, что все гробы подписаны, внутри есть несгораемые номерки из нержавейки. "Когда тело сгорело, в прахе этот номерок можно найти. Это рубеж последней проверки", - подчеркнул директор нижегородского крематория.
Он также объяснил, почему урны с прахом такие маленькие. По его словам, капсулы для праха в России производят несколько фирм, все они приблизительно одного размера - диаметром около 17 сантиметров и 21 сантиметр в высоту.
"Люди неправильно понимают, что такое прах. Человек сгорает практически полностью. Он него практически ничего не остается. Прах - это кости. Кость состоит из минеральной части и органической. Органика сгорает, а минеральная часть остается. Когда ее выгружают из печи, она рассыпается в порошок. Это и есть прах, то есть минеральная составляющая костей. Из человека получается меньше трех литров праха", - сообщил Ворошуха.
