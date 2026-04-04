Южная Корея возобновила работу реактора "Кори-2" спустя три года

СЕУЛ, 5 апр — РИА Новости. Южная Корея возобновила работу атомного реактора "Кори-2" спустя три года после его остановки для проведения проверок безопасности и модернизации оборудования, передает агентство Рёнхап со ссылкой на оператора станции.
Реактор на АЭС "Кори", расположенной в Пусане, был введён в коммерческую эксплуатацию в апреле 1983 года и стал третьим атомным реактором в стране.
Однако срок его 40-летней лицензии истёк в апреле 2023 года, после чего работа реактора была приостановлена для проведения обязательных проверок безопасности и модернизации объектов, необходимых для возобновления эксплуатации.
По данным агентства, оператор станции — компания Korea Hydro & Nuclear Power — получил разрешение на перезапуск реактора в ноябре 2025 года.
