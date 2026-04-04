Биолог рассказал, ждать ли нашествия клещей и комаров после снежной зимы
Обильно снежная зима сказывается на увеличении числа клещей и комаров, поскольку их личинки под сугробами были лучше защищены от промерзания, заявил РИА Новости
РИА Новости: биолог Зрянин: обильная зима увеличивает число клещей и комаров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Обильно снежная зима сказывается на увеличении числа клещей и комаров, поскольку их личинки под сугробами были лучше защищены от промерзания, заявил РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин.
"Снежная зима может спровоцировать увеличение численности как клещей, так и комаров, которые лучше перенесли диапаузу (состояние временного физиологического покоя с резким замедлением обмена веществ – ред.). Мощный снеговой покров лучше защищает почву и зимующих в ней личинок от промерзания", - сообщил агентству биолог.
По словам специалиста, чтобы уберечься от контакта с клещами, нужно использовать репелленты и "по возможности избегать участков с валежником и захламлением, где клещей в среднем больше".
Зрянин также рассказал, стоит ли опасаться нашествия мошки и других кровососущих весной и летом.
"Размножение комаров и мошек напрямую связано с водой, в которой развиваются личинки. При высокой воде после снеготаяния численность этих насекомых будет расти. Дальнейший рост численности будет зависеть от количества осадков: сухое лето - меньше комаров, влажное - больше. Весной и в начале лета комаров однозначно будет больше, чем обычно", - подчеркнул эксперт.