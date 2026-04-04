Китай обогнал США по уровню мирового одобрения, показало исследование
00:26 04.04.2026
Китай обогнал США по уровню мирового одобрения, показало исследование
Китай обошел США по уровню мирового одобрения, получив 36%, в то время, как поддержка Соединенных Штатов составила 31%, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 04.04.2026
Китай обогнал США по уровню мирового одобрения, показало исследование

Gallup: Китай обошел США по уровню мирового одобрения

Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Китай обошел США по уровню мирового одобрения, получив 36%, в то время, как поддержка Соединенных Штатов составила 31%, следует из результатов исследования, проведенного компанией Gallup.
Отмечается, что полученная разница в уровнях одобрения Китая и США является самой крупной за 20 лет. Согласно публикации на сайте компании, поддержка КНР выросла на 4%: с 32% в 2024 году до 36% в 2025 году. Одобрение США, наоборот, упало на 8%, сократившись с 39% до 31%.
При этом неодобрение мирового лидерства США достигло рекордной отметки в 48%. Как говорится в публикации, одобрение США снизилось в 44 странах, среди которых много государств, являющихся членами НАТО. Из них ярче всего выделяется Германия, в которой оценка США снизилась на 39 пунктов.
Среди стран, больше всего поддерживающих Китай, выделяются Россия, Сингапур, Тунис, а также Пакистан.
Результаты основаны на исследованиях компании Gallup, проводившихся на протяжении 2025 года среди 130 стран мира.
