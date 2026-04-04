Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле

КАИР, 4 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало аэропорт "Бен-Гурион" и ряд военных целей на юге Израиля с помощью баллистической ракеты и нескольких беспилотников, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

"Наши вооруженные силы провели пятую военную операцию, атаковав с помощью баллистической ракеты и нескольких беспилотников аэропорт "Лод" ("Бен-Гурион" - ред.) и несколько важных военных целей израильского противника на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении Сариа.