МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Журналист Чей Боуз удивился заявлению главы дипломатии ЕС Каи Каллас о военной агрессии России против африканских стран. Об этом он написал в соцсети X.
"Каллас-катастрофа утверждает, что Россия "нападала на Африку?" Несколько раз? Сегодня не 1 апреля. В штаб-квартире "дипломатии" ЕС такое происходит каждый день", — с иронией отметил журналист.
На этой неделе представитель ЕС в интервью агентству РБК-Украина обвинила Москву в неких нападениях на десятки стран, в том числе в Африке.
Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "КАЛЛАСальными", и представил для нее "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.
