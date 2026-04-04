Юрист рассказал, будет ли сокращена рабочая пятница перед Пасхой

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рабочая пятница в преддверии Пасхи, которую в этом году отмечают 12 апреля, не будет сокращенной: по Трудовому кодексу РФ этот праздник не отнесен к числу нерабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"По общим правилам, нет, сокращенной пятницы не будет. Пасха, безусловно, является одним из главных религиозных праздников для православных христиан, но все же по нормам Трудового кодекса РФ Пасха не отнесена к числу нерабочих праздничных дней. Сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня", - отмечает юрист.
Кроме того, Пасха всегда приходится на воскресенье, а даже если бы день Пасхи был нерабочим праздничным днем, то сокращать на один час нужно было бы работу в субботу, которая и так для большинства россиян является выходным днем, добавил Южалин.
Он также отметил, что хоть пятница 10 апреля и не будет сокращенной по закону, работодатели сами могут установить работникам такой сокращенный рабочий день по своему усмотрению.
Также важно отметить, что субъектам РФ дано право устанавливать свои региональные нерабочие праздничные дни (дополнительно к тем, которые установлены Трудовым кодексом РФ). Как правило, такие дополнительные нерабочие дни устанавливаются в дни религиозных праздников в зависимости от региона и его особенностей. Если говорить про Пасху, например, в соответствии с указом главы Крыма понедельник, 13 апреля 2026 года, объявлен нерабочим праздничным в связи с празднованием Святой Пасхи Христовой, напомнил Южалин.