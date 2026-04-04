ЦАХАЛ сообщила об ударах по нефтехимическому комплексу в Иране

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре нефтехимического комплекса в иранском городе Бендер-Махшехр.
"В субботу ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар по инфраструктуре нефтехимического комплекса в Бендер-Махшехре на юго-западе Ирана, ответственного за производство и экспорт химических материалов для вооруженных сил режима", - говорится в заявлении пресс-службы армии.
Как отмечается в сообщении, в ходе ударов армия обороны Израиля поразила объект, где расположен один из двух центральных заводов по производству материалов для взрывчатых веществ, баллистических ракет и другого вооружения. Согласно заявлению ЦАХАЛ, этот объект является одним из основных мест производства "критически важного компонента для баллистических ракет".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.