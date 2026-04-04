Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 04.04.2026 (обновлено: 02:02 05.04.2026)
https://ria.ru/20260404/izrail-2085225457.html
Израильская полиция применила силу против митингующих в Тель-Авиве
Израильская полиция начала разгонять массовый антивоенный митинг в Тель-Авиве, происходят столкновения силовиков и активистов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085225811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fda46bcc3d061c4f81d56d7431043925.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разгон митинга. Кадры из Тель-Авива
Разгон митинга. Кадры из Тель-Авива
2026-04-04T20:10
true
PT1M14S
Антивоенный митинг в центре Тель-Авива
Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
2026-04-04T20:10
true
PT0M34S
Воздушная тревога во время антивоенного митинга в Тель-Авиве
Угроза обстрела и воздушная тревога во время антивоенного митинга в тель-авиве. Все бегут на подземную парковку.
2026-04-04T20:10
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085225811_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db6245cde31ac7038b71b4a6fe02de24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр — РИА Новости. Израильская полиция начала разгонять массовый антивоенный митинг в Тель-Авиве, происходят столкновения силовиков и активистов, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня сотни израильтян собрались на театральной площади в центре Тель-Авива. Они призвали власти прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа.
Митинг был согласован с властями, но проходил с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны: собрания свыше 50 человек на открытой местности запрещены из-за угрозы обстрелов.
После неоднократных предупреждений полиции о том, что дальнейшее проведение акции незаконно, и призывов разойтись силовики начали выдавливать толпу с площади.
В эти минуты туда прибыла конная полиция для разгона демонстрантов. Силовики задержали 17 из них.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала