Израильская полиция применила силу против митингующих в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр — РИА Новости. Израильская полиция начала разгонять массовый антивоенный митинг в Тель-Авиве, происходят столкновения силовиков и активистов, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня сотни израильтян собрались на театральной площади в центре Тель-Авива . Они призвали власти прекратить боевые действия в Ливане Иране и секторе Газа.

Митинг был согласован с властями, но проходил с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны: собрания свыше 50 человек на открытой местности запрещены из-за угрозы обстрелов.

После неоднократных предупреждений полиции о том, что дальнейшее проведение акции незаконно, и призывов разойтись силовики начали выдавливать толпу с площади.