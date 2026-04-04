В Тель-Авиве cотни израильтян митингуют против войны с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
На месте дежурят крупные силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.
Митинг был согласован с властями, но уже проходит с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны, которые запрещают собрания свыше 50 человек на открытой местности из-за угрозы обстрелов.
В прошлую субботу похожий митинг закончился жестким разгоном и задержаниями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.