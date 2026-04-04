В Тель-Авиве cотни израильтян митингуют против войны с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.

Люди скандируют антиправительственные лозунги и держат плакаты с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и прекратить боевые действия в Иране Ливане и секторе Газа.

На месте дежурят крупные силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.

Митинг был согласован с властями, но уже проходит с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны, которые запрещают собрания свыше 50 человек на открытой местности из-за угрозы обстрелов.

В прошлую субботу похожий митинг закончился жестким разгоном и задержаниями.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока