Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве cотни израильтян митингуют против войны с Ираном - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 04.04.2026 (обновлено: 00:54 05.04.2026)
https://ria.ru/20260404/izrail-2085222638.html
В Тель-Авиве cотни израильтян митингуют против войны с Ираном
Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085223941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d82cb93813a5d9d26a7ece67ec6e747.jpg
https://ria.ru/20260404/iran-2085217009.html
https://ria.ru/20260404/izrail-2085215655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Антивоенный митинг в центре Тель-Авива
Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
2026-04-04T19:48
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085223941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18eca48d3a984620967c3e486b6450ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве cотни израильтян митингуют против войны с Ираном

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
Люди скандируют антиправительственные лозунги и держат плакаты с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и прекратить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа.
На месте дежурят крупные силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.
Митинг был согласован с властями, но уже проходит с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны, которые запрещают собрания свыше 50 человек на открытой местности из-за угрозы обстрелов.
В прошлую субботу похожий митинг закончился жестким разгоном и задержаниями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала