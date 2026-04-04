ЦАХАЛ зафиксировала второй за час пуск ракет из Ирана, ведется перехват

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Израиль зафиксировал второй за час пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.