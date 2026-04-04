В Тель-Авиве у штаба Минобороны Израиля взорвался кассетный боеприпас

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Кассетный боеприпас взорвался рядом со штабом министерства обороны Израиля в центре Тель-Авива во время одной из иранских ракетных атак в субботу, пострадала близлежащая парковка, сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ" с одобрения военной цензуры.
"Сегодня утром кассетная бомба попала в парковку возле комплекса Кирия (штаб министерства обороны - ред.) в Тель-Авиве. Был нанесен ущерб, жертв нет", - говорится в сообщении радиостанции.
Газета "Маарив" утверждает, что никакого ущерба "военному имуществу" причинено не было.
Ранее в субботу Тель-Авив и центральная часть Израиля неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны Ирана. Как убедился корреспондент РИА Новости, в городе несколько раз срабатывала воздушная тревога и были слышны взрывы от работы ПВО. Полиция и военные сообщали, что выезжали на места падения ракетных обломков. Данных о пострадавших в Тель-Авиве в результате сегодняшних обстрелов не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
28 февраля, 10:20