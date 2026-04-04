"Не оставили выбора". В США признали тяжелую правду о ситуации в Иране

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тегеран получил выгоду в конфликте на Ближнем Востоке, заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену на его YouTube-канале.
"Иран уже получил в этой войне две выгоды. Во-первых, отменяется эмбарго на экспорт. Эмбарго на санкции в отношении иранской нефти было снято из-за опасений по поводу его влияния на мировые цены, и особенно на цены на топливо в США в преддверии промежуточных выборов. Во-вторых, оно получило согласие мирового сообщества на контроль над Ормузским проливом", — сказал он.
По его словам, это коренным образом меняет геополитику региона. У стран Ближнего Востока не остается иного выбора, кроме как выработать какой-либо метод защиты, который позволит сохранить мир.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".