Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
22:52 04.04.2026
Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
© AP Photo / Vahid Salemi — Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа пообещал, что в случае новых ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре перед ними "откроются врата ада".
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки со Штатами. По его словам, по истечении этого срока "весь ад обрушится" на Иран.
"Мы и секунду не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов, поставив любого агрессора на место", - заявил Абдоллахи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Он подчеркнул, что в случае новых атак США и Израиля Иран будет атаковать любую используемую этими странами инфраструктуру.
"С первых дней войны мы сделали всё, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада", - заключил Абдоллахи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
