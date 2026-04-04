Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа пообещал, что в случае новых ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре перед ними "откроются врата ада".

"Мы и секунду не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов, поставив любого агрессора на место", - заявил Абдоллахи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Он подчеркнул, что в случае новых атак США и Израиля Иран будет атаковать любую используемую этими странами инфраструктуру.

"С первых дней войны мы сделали всё, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада", - заключил Абдоллахи.