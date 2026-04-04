Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада" - РИА Новости, 04.04.2026
Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа пообещал, что в... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T22:52:00+03:00
2026-04-04T22:52:00+03:00
2026-04-04T22:52:00+03:00
иран
сша
израиль
дональд трамп
иран
сша
израиль
иран, в мире, сша, израиль, дональд трамп
Иран, В мире, США, Израиль, Дональд Трамп
Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
Командующий ВС Ирана пригрозил, что перед США и Израилем откроются врата ада
ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа пообещал, что в случае новых ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре перед ними "откроются врата ада".
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп
заявил, что у Ирана
осталось двое суток для открытия Ормузского пролива
или заключения сделки со Штатами. По его словам, по истечении этого срока "весь ад обрушится" на Иран.
"Мы и секунду не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов, поставив любого агрессора на место", - заявил Абдоллахи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Он подчеркнул, что в случае новых атак США и Израиля
Иран будет атаковать любую используемую этими странами инфраструктуру.
"С первых дней войны мы сделали всё, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада", - заключил Абдоллахи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.