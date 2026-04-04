21:27 04.04.2026 (обновлено: 21:49 04.04.2026)
США и Израиль ударили по нефтехимической ОЭЗ в Иране, есть погибшие
Как минимум пять человек погибли при американо-израильской атаке на нефтехимическую ОЭЗ в Иране, передает Fars. РИА Новости, 04.04.2026
сша, израиль, иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
США, Израиль, Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 апр — РИА Новости. Как минимум пять человек погибли при американо-израильской атаке на нефтехимическую ОЭЗ в Иране, передает Fars.
«
"В результате удара противника по нескольким компаниям в нефтехимической особой экономической зоне Махшахр погибли пять человек", — говорится в публикации со ссылкой на местные власти.
Счет на табло: Америка потеряла инициативу и проиграла Ирану
4 апреля, 08:00
По данным издания, еще 170 человек пострадали. Они уже получили медицинскую помощь и были выписаны из больниц.
Как утверждает ЦАХАЛ, израильские военные поразили объект, где расположен один из двух ключевых заводов по производству материалов для взрывчаток, баллистических ракет и другого вооружения.
Военная кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что у Тегерана осталось двое суток, чтобы открыть этот морской проход или заключить сделку с Вашингтоном.
Акела промахнулся: США устроили себе новый Вьетнам
3 апреля, 08:00
 
