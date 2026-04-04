Иран нанес удары по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Армия Ирана заявила, что нанесла в субботу удары с помощью беспилотников Arash-2 по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ, которые, по утверждению иранских военных, используются США и Израилем для производства военной и оборонной техники.
"На втором этапе сегодняшних операций с использованием БПЛА Arash-2 были подвергнуты удару радиолокационная система армии США, заводы алюминиевого производства в ОАЭ, а также штаб командования механизированными, бронетанковыми и вертолетными батальонами США в Кувейте", - говорится в заявлении армии, его цитирует гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
По данным иранской армии, США и Израиль делали "значительные инвестиции" в алюминиевую промышленность ОАЭ, используя ее для производства различных типов истребителей, включая F-35, а также ракет, танков и бронетехники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.