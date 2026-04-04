Иран нанес удары по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Армия Ирана заявила, что нанесла в субботу удары с помощью беспилотников Arash-2 по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ, которые, по утверждению иранских военных, используются США и Израилем для производства военной и оборонной техники.