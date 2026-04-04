"Катастрофические последствия". США предрекли поражение в Иране

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и Израиль терпят поражение в Иране, пишет газета i Paper.
"США и Израиль оказались в крайне сложной ситуации. Запасы ключевых боеприпасов для систем противоракетной обороны Patriot и Iron Dome быстро истощаются, а неверные решения о развертывании морской пехоты и десантников способны привести к катастрофическим последствиям", — говорится в публикации.
Как утверждается, сейчас мир переживает поворотный момент не только для Ближнего Востока и глобальной экономики, зависящей от энергетических ресурсов, но и для международного авторитета, доверия и эффективности Америки. Роль Вашингтона и НАТО теперь ставится под сомнение, отмечается в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
