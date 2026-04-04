"Поставили на колени". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стратегия США в операции против Ирана провалилась, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его странице в соцсети Х.
По мнению Миршаймера, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали, что такая операция спровоцирует массовые протесты, которые поспособствуют смене власти в Иране.
Как отметил эксперт, в этом заключалась "базовая стратегия", которую использовали в начале конфликта. Однако план не оправдал себя, и США теперь платят за это высокую цену.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".