19:23 04.04.2026 (обновлено: 21:04 04.04.2026)
В США задержали родственниц генерала Сулеймани
США аннулировали грин-карты и задержали родственниц убитого генерала Сулеймани

Иранские газеты с портретом Сулеймани на передовице
Иранские газеты с портретом Сулеймани на передовице. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В США задержали родственниц убитого в 2020 году командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани, сообщил Госдепартамент.
«
"Прошлой ночью племянница и внучатая племянница покойного <...> Касема Сулеймани были арестованы федеральными агентами после того, как госсекретарь Марко Рубио аннулировал их статус легальных постоянных резидентов", — говорится в документе.
"Нас ждет катастрофа". В США поразились сокрушительному удару Ирана
4 апреля, 15:59
Как уточняется, племянница генерала, проживая в Лос-Анджелесе, активно поддерживала Иран в соцсетях, а также "восхваляла нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке". Сейчас женщины находятся под стражей.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
"Угроза существованию". В США испугались нового шага против Ирана
4 апреля, 18:07
 
В мире, Иран, США, Касем Сулеймани, Марко Рубио, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Министерство обороны США
 
 
