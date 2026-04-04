В США задержали родственниц генерала Сулеймани

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В США задержали родственниц убитого в 2020 году командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани, сообщил Госдепартамент.
"Прошлой ночью племянница и внучатая племянница покойного <...> Касема Сулеймани были арестованы федеральными агентами после того, как госсекретарь Марко Рубио аннулировал их статус легальных постоянных резидентов", — говорится в документе.
Как уточняется, племянница генерала, проживая в Лос-Анджелесе, активно поддерживала Иран в соцсетях, а также "восхваляла нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке". Сейчас женщины находятся под стражей.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.