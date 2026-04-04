18:07 04.04.2026
"Угроза существованию". В США испугались нового шага против Ирана
Операция США и Израиля против Ирана направлена на разрушение многополярного мира, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан... РИА Новости, 04.04.2026
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана направлена на разрушение многополярного мира, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"Война США против Ирана, развязанная 28 февраля 2026 года, является лишь самым свежим примером американской агрессии, направленной на подрыв и разрушение многополярного мира. Соединенные Штаты не только поставили под угрозу существование Ирана как национального государства и безопасность всего Ближнего Востока, но и вызванная ими гибель людей и разрушения уже начали распространяться по всему миру в виде прекращения или уничтожения экспорта энергоносителей и стремительно подрываемой экономической стабильности", — написал он.
По его мнению, будучи энергетически независимыми, США навязали большей части мира свою монополию, наложив санкции на российский экспорт и продолжая захватывать, блокировать или уничтожать всех остальных потенциальных конкурентов.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
