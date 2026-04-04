Иран нанес удары БПЛА по аэропорту "Бен-Гурион" в Израиле

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Армия Ирана заявила, что нанесла удары беспилотниками по израильским целям в аэропорту "Бен-Гурион".
"Сегодня утром отважные бойцы армии Исламской Республики Иран по причине продолжения использования... армиями (США и Израиля - ред.) аэропорта "Бен-Гурион" против дорогого Ирана и в ответ на преступления и агрессию американо-сионистского врага нанесли полномасштабный удар беспилотниками по новой наблюдательной вышке, наблюдательным вышкам терминалов 1 и 2, навигационным системам, антеннам и радарам сионистского режима в этом аэропорту", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.