"Нас ждет катастрофа". В США поразились сокрушительному удару Ирана

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Наземная операция в Иране обернется для США катастрофой, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Надеюсь, это заставит Пентагон увидеть и осознать катастрофу, которая нас ждет, если мы попытаемся провести какую-либо наземную операцию в Иране", — прокомментировал он новость о сбитых Ираном американских самолетах.
По его мнению, конфликт может закончиться в течение нескольких недель при готовности США заключить с Ираном сделку на приемлемых для него условиях. Однако даже при таком раскладе Тегеран оставит за собой контроль над Ормузским проливом.
"Пора всем нам признать довольно тревожную истину: больше нет выгодных сделок. У нас была фантастическая сделка 26 февраля, когда Иран был готов дать почти все, что требовал президент Трамп, но вместо этого мы выбросили эту сделку на помойку и выбрали войну. Теперь будем расплачиваться за это десятилетиями", — резюмировал Дэвис.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".