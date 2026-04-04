"Удар для Вашингтона". Произошедшее в Иране ужаснуло Запад - РИА Новости, 04.04.2026
15:47 04.04.2026 (обновлено: 23:31 04.04.2026)
"Удар для Вашингтона". Произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Судьба пропавшего пилота сбитого военного самолета ВВС США может коренным образом изменить ход конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.04.2026
"Удар для Вашингтона". Произошедшее в Иране ужаснуло Запад

Telegraph: судьба пилота ВВС США, пропавшего в Иране, изменит ход конфликта

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Судьба пропавшего пилота сбитого военного самолета ВВС США может коренным образом изменить ход конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Telegraph.
"После пяти напряженных недель войны признание потери первого американского истребителя в небе над Ираном стало одним из самых серьезных ударов для Вашингтона, а судьба экипажа осталась неясной", — говорится в публикации.
Отмечается, что такой поворот событий вызывает ажиотаж, в том числе из-за вопросов о судьбе летчиков. Как пишет издание, всего за один день "ставки резко повысились", так как есть вероятность, что американский пилот мог остаться на территории Ирана.
"Для Тегерана захват пилота истребителя ВВС США, а также сбитие одного из самых передовых реактивных самолетов в истории американской армии, стали бы высшей наградой", — подчеркивается в материале.
Таким образом, США предоставили Ирану новый рычаг давления и способ мобилизовать общество против общего врага после нескольких недель бомбардировок, резюмируется в публикации.
Накануне КСИР сообщил, что сбил второй с начала американской и израильской агрессии истребитель F-35. Tasnim сначала написало, что военные могли взять в плен катапультировавшегося пилота этого самолета. Позднее появилась информация о том, что Тегеран объявил вознаграждение за поимку летчика, что опровергает данные иранского агентства.

Кроме того, СМИ не указывали, пилотом какого именно самолета он был, поскольку появлялись данные о том, что ВВС Ирана сбили F-15. Также поступала противоречивая информация о количестве летчиков, так как F-35 одноместные, а последние модификации F-15 — двухместные.
