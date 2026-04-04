Иран заявил, что сбил три американских самолета при помощи новых систем ПВО

ТЕГЕРАН, 4 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана подбили три самолета и два вертолета армии США в пятницу при помощи новых систем ПВО, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.