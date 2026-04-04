Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 04.04.2026 (обновлено: 17:35 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/iran-2085199871.html
Иран заявил, что сбил три американских самолета при помощи новых систем ПВО
2026-04-04T15:34:00+03:00
2026-04-04T17:35:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085017795_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_315a35ebc17cf5864d8f98079fcd0b9c.jpg
https://ria.ru/20260404/amerika-2085103822.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085017795_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_e72694cee31b9c756030894ec8ecbc11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иран заявил, что сбил три американских самолета при помощи новых систем ПВО

ВС Ирана: новые системы ПВО сбили 3 американских самолета и 2 вертолета

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin LongАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35A
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin Long
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 4 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана подбили три самолета и два вертолета армии США в пятницу при помощи новых систем ПВО, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
«
"В пятницу, которую надо назвать черной и унизительной для американских и сионистских врагов пятницей, новые системы ПВО героических ВКС КСИР подбили американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35, три стратегических беспилотника MQ-9 и Hermes и две крылатые стелс-ракеты; ПВО сухопутных сил КСИР подбили передовой штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk, также отважные бойцы ПВО армии подбили передовой штурмовик A-10", - говорится в заявлении, которое привела гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Зольфагари отметил, что Иран использовал новейшие системы ПВО, разработанные в исламской республике. По словам официального представителя центрального штаба военного командования, ИРИ вернет себе полный контроль над воздушным пространством страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала