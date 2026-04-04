Иран заявил, что сбил три американских самолета при помощи новых систем ПВО

ТЕГЕРАН, 4 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана подбили три самолета и два вертолета армии США в пятницу при помощи новых систем ПВО, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
«
"В пятницу, которую надо назвать черной и унизительной для американских и сионистских врагов пятницей, новые системы ПВО героических ВКС КСИР подбили американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35, три стратегических беспилотника MQ-9 и Hermes и две крылатые стелс-ракеты; ПВО сухопутных сил КСИР подбили передовой штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk, также отважные бойцы ПВО армии подбили передовой штурмовик A-10", - говорится в заявлении, которое привела гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Зольфагари отметил, что Иран использовал новейшие системы ПВО, разработанные в исламской республике. По словам официального представителя центрального штаба военного командования, ИРИ вернет себе полный контроль над воздушным пространством страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Счет на табло: Америка потеряла инициативу и проиграла Ирану
4 апреля, 08:00