Иран ударил по центру подготовки вертолетов США в Кувейте

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием к ним на американской военной базе Аль-Адири в Кувейте, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"На втором этапе 94-й волны операции "Правдивое обещание-4" комбинированному удару баллистическими ракетами и БПЛА подверглись центр подготовки вертолетов Chinook и складской ангар с оборудованием к ним на базе Аль-Адири", - говорится в сообщении.
Утром в субботу пресс-служба КСИР сообщала о проведении 94-й волны операции "Правдивое обещание-4". Целями вооруженных сил Ирана в ходе этой волны стали военно-промышленные центры и места расположения командования и подразделений армии Израиля в населенных пунктах Димона, Негев, Беэр-Шева и Рамат-Ган.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.