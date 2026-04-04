13:27 04.04.2026 (обновлено: 14:09 04.04.2026)
СМИ: Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, везущим гумпомощь
Иран открыл проход через Ормузский пролив кораблям, доставляющим гумпомощь, передает Tasnim. РИА Новости, 04.04.2026
СМИ: Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, везущим гумпомощь

Tasnim: Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам с гуманитарной помощью

© REUTERS / StringerГрузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 апр — РИА Новости. Иран открыл проход через Ормузский пролив кораблям, доставляющим гумпомощь, передает Tasnim.
"Издано разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарной помощью через Ормузский пролив", — пишет агентство.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
Сейчас через пролив разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Глава Белого дома Дональд Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого Трамп призвал их покупать энергоносители у США.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
