США и Израиль обстреляли АЭС "Бушер", один сотрудник погиб, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 4 апр — РИА Новости. США и Израиль обстреляли АЭС "Бушер", есть погибший, сообщила организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников отдела физической защиты электростанции", — говорится в ее Telegram-канале.
В ОАЭИ отметили, что снаряд упал рядом с забором ядерного комплекса в 08:00 мск. Обстрел не нанес ущерба основной части атомной станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. В посольстве уточнили, что жертв и пострадавших среди россиян нет.
"Бушер" — единственная действующая АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии России, подключили к энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Как подчеркивало МАГАТЭ, удары по атомной станции могут спровоцировать радиационный инцидент, который затронет значительную территорию в Иране и за его пределами.