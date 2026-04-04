СМИ пишут о быстром восстановлении военных объектов Ирана после ударов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ирану удается возвращать некоторые военные объекты в строй спустя считанные часы после ударов США и Израиля, сообщает газета New York Times со ссылкой на отчеты американской разведки.
"Иранские служащие откапывают подземные ракетные бункеры и ракетные шахты, на которые сбрасываются американские и израильские бомбы, и возвращают их в строй спустя считанные часы после атаки", - пишет издание.
В то же время американские официальные лица, знакомые с отчетами, заявили газете, что у Ирана сохраняется возможность использовать свой арсенал ракет для ударов по объектам в Израиле и других странах региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
