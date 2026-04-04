США перебросили спецназ в Иран для спасения летчика, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США направили спецназ в Иран для поиска одного из пропавших летчиков сбитого американского истребителя, утверждает Telegraph.
По информации издания, двое членов экипажа катапультировались, что спровоцировало гонку между Тегераном и Вашингтоном по поиску пилотов.
«
"Один был спасен в ходе операции с участием двух американских военных вертолетов и низколетящего самолета-заправщика", — говорится в публикации.
Накануне КСИР сообщил, что сбил второй с начала американской и израильской агрессии истребитель F-35. Tasnim сначала написало, что военные могли взять в плен катапультировавшегося пилота этого самолета. Позднее появилась информация о том, что Тегеран объявил вознаграждение за поимку летчика, что опровергает данные иранского агентства.
Кроме того, СМИ не указывали, пилотом какого именно самолета он был, поскольку появлялись данные о том, что ВВС Ирана сбили F-15. Также поступала противоречивая информация о количестве летчиков, так как F-35 одноместные, а последние модификации F-15 — двухместные.
