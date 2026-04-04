09:03 04.04.2026 (обновлено: 10:18 04.04.2026)
Диписточник назвал одно из условий Ирана для достижения мира
Диписточник назвал одно из условий Ирана для достижения мира
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Иран в качестве одного из условий завершения конфликта с США и Израилем требует уважать его право на мирный атом, заявил дипломатический источник в исламской республике.
"Среди условий прекращения войны — устойчивый мир в нашем регионе, а не прекращение огня, потому что у нас есть уже горький опыт. Определенный механизм для поддержания устойчивого мира включает осуждение агрессоров, репарации, материальный ущерб, снятие всех санкций, уважительное отношение к правам Ирана на мирный атом", — рассказал он.

Источник отметил, что переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было с начала конфликта, хотя о них просят Соединенные Штаты.
Глава Белого дома Дональд Трамп в конце марта утверждал, что стороны начали обсуждать урегулирование конфликта. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, но заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать дискуссии.
Как сообщал телеканал Press TV, ИРИ выдвинула пять условий для прекращения боевых действий, включая гарантии того, что война не повторится, и международное признание за Тегераном контроля над Ормузским проливом.
При этом США перебрасывают все больше сил на Ближний Восток. Трамп пригрозил в ближайшие две-три недели нанести мощные удары по Ирану, а шеф Пентагона Пит Хегсет утверждал, что Вашингтон не исключает наземную операцию.
