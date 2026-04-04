Диписточник опроверг сообщения о поездке верховного лидера Ирана в Россию

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы поездке нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Россию не соответствуют действительности, а его ранения не мешают работе, сообщил журналистам дипломатический источник.
В марте кувейтская газета Al-Jarida утверждала со ссылкой на источники, что новый иранский верховный лидер якобы был экстренно эвакуирован в Москву для лечения после ранения.
"Новый верховный лидер не был в России даже несколько часов. Ранения не носят серьезный характер, не мешают работе", - сказал он.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
