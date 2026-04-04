Диписточник опроверг сообщения о поездке верховного лидера Ирана в Россию

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы поездке нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Россию не соответствуют действительности, а его ранения не мешают работе, сообщил журналистам дипломатический источник.

"Новый верховный лидер не был в России даже несколько часов. Ранения не носят серьезный характер, не мешают работе", - сказал он.