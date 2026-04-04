"Очень умно". В США пожаловались, что Иран их обманул

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и Израилю удалось разрушить только наземные объекты Ирана, тогда как его основной арсенал сконцентрирован под землей, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала.
"Сейчас ситуация полностью складывается в пользу иранцев. <…> Как многие из нас предполагали, <…> конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана. Для этого есть много причин. Одна из них заключается, например, в том, что Иран — огромная страна и хотя ей наносится весьма значительный ущерб, он в основном приходится на ее наземные объекты. <…> А ответные возможности Ирана в основном находятся под землей", — отметил он.
При этом профессор отдал должное изобретательности и мастерству иранских военных и инженеров.
"Иран очень умно, с большим расчетом и стратегическим мышлением построил свои объекты в сети тоннелей. Поэтому даже если нанести удар по входу в тоннель, это не обязательно поразит сам военный объект. И это реальная проблема, с которой Израиль и Соединенные Штаты продолжат сталкиваться. Эти подземные тоннели просто невозможно уничтожить", — заключил Постол.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
