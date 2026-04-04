"Удушающая хватка". На Западе раскрыли, что Трамп хотел утаить об Иране
Соединенные Штаты начали конфликт в Иране, чтобы получить контроль над всей ближневосточной нефтью, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T06:15:00+03:00
Профессор Хадсон: США хотят получить контроль над всей нефтью Ближнего Востока
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Соединенные Штаты начали конфликт в Иране, чтобы получить контроль над всей ближневосточной нефтью, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала
.
"Это не просто конфликт в Иране. Это война, которую <…> Соединенные Штаты ведут, чтобы сохранить удушающую хватку на всей мировой экономике, контролируя нефть, потому что она нужна всем. И причина, по которой они начали конфликт с Ираном, та же, по которой они воевали с Венесуэлой <…> — чтобы Соединенные Штаты могли решать, кто получит эту нефть из Венесуэлы и кто получит деньги от этих экспортных поставок", — отметил он.
Профессор выразил уверенность, что Соединенные Штаты создали кризис на Ближнем Востоке при выполнении старых планов.
"Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. пред.) хочет захватить иранскую нефть, и этим завершить давнюю попытку Соединенных Штатов, начавшуюся, пожалуй, еще со времен ОПЕК, примерно с 2003 года, установить контроль над всей нефтью ОПЕК и арабских монархий. Иран был последней страной из всего ряда ближневосточных экспортеров. <…> Теперь Соединенные Штаты в одиночку стремятся установить контроль над всей ближневосточной нефтью", — объяснил Хадсон.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.