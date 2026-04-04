Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 04.04.2026 (обновлено: 06:18 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/iran-2085153115.html
"Удушающая хватка". На Западе раскрыли, что Трамп хотел утаить об Иране
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080485030_0:103:1200:1003_1920x0_80_0_0_558af632dd8d285120d708882a4f3b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Венесуэла, Канзас-Сити (Миссури), Дональд Трамп, ОПЕК, Военная операция США и Израиля против Ирана, Нефть
"Удушающая хватка". На Западе раскрыли, что Трамп хотел утаить об Иране

Профессор Хадсон: США хотят получить контроль над всей нефтью Ближнего Востока

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника на военную базу провинции Эрбиль
Атака беспилотника на военную базу провинции Эрбиль
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника на военную базу провинции Эрбиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты начали конфликт в Иране, чтобы получить контроль над всей ближневосточной нефтью, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Это не просто конфликт в Иране. Это война, которую <…> Соединенные Штаты ведут, чтобы сохранить удушающую хватку на всей мировой экономике, контролируя нефть, потому что она нужна всем. И причина, по которой они начали конфликт с Ираном, та же, по которой они воевали с Венесуэлой <…> — чтобы Соединенные Штаты могли решать, кто получит эту нефть из Венесуэлы и кто получит деньги от этих экспортных поставок", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки
31 марта, 08:00
Профессор выразил уверенность, что Соединенные Штаты создали кризис на Ближнем Востоке при выполнении старых планов.
"Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. пред.) хочет захватить иранскую нефть, и этим завершить давнюю попытку Соединенных Штатов, начавшуюся, пожалуй, еще со времен ОПЕК, примерно с 2003 года, установить контроль над всей нефтью ОПЕК и арабских монархий. Иран был последней страной из всего ряда ближневосточных экспортеров. <…> Теперь Соединенные Штаты в одиночку стремятся установить контроль над всей ближневосточной нефтью", — объяснил Хадсон.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала