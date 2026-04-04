Если США начнут наземную миссию, заканчивать ее будет Иран, заявил источник

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Если США решатся на наземную миссию, ее завершит Иран, рассказал дипломатический источник в исламской республике.

"Если американцы начнут наземную операцию, то заканчивать ее уже будем мы", — отметил он.

Источник выразил уверенность, что его страна победит в противостоянии с американскими военными. Также он отметил, что переговоров между сторонами конфликта не было, хотя о них просит Вашингтон.