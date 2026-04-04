"Молодые американцы гибнут". В США заявили о фатальной перемене в Иране

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты решили использовать в Иране тактику, которая ранее уже неоднократно терпела фиаско, заявил бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент в эфире YouTube-канала.
"Я против вмешательства США в очередную войну по смене режима на Ближнем Востоке. <…> Применение тактики смены режима, которая провалилась в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии, по моему мнению, было просто рецептом катастрофы. Но именно этого добивались израильтяне. Наблюдать, как израильтяне фактически вынуждают мое правительство действовать, — в этом я не собирался участвовать. <…> Я действительно не хотел больше видеть, как молодые американцы гибнут в бессмысленной войне на Ближнем Востоке", — отметил он.
По мнению Кента, американо-израильская операция лишь укрепила власть в Тегеране, за свержение которой выступали оба государства.
"К сожалению, США только отодвинули достижение этой цели", — добавил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
