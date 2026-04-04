Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 04.04.2026 (обновлено: 04:28 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/iran-2085149673.html
"Молодые американцы гибнут". В США заявили о фатальной перемене в Иране
в мире
сша
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083379690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07ee4b1d1ff5cbb6b1c7acd6684cfb42.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083379690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dbbe53087f1dfcd53776187f57e1061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Молодые американцы гибнут". В США заявили о фатальной перемене в Иране

Аналитик Кент: США применили в Иране тактику, которая уже не раз проваливалась

© REUTERS / U.S. Navy Photo — Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты решили использовать в Иране тактику, которая ранее уже неоднократно терпела фиаско, заявил бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент в эфире YouTube-канала.
"Я против вмешательства США в очередную войну по смене режима на Ближнем Востоке. <…> Применение тактики смены режима, которая провалилась в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии, по моему мнению, было просто рецептом катастрофы. Но именно этого добивались израильтяне. Наблюдать, как израильтяне фактически вынуждают мое правительство действовать, — в этом я не собирался участвовать. <…> Я действительно не хотел больше видеть, как молодые американцы гибнут в бессмысленной войне на Ближнем Востоке", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
По мнению Кента, американо-израильская операция лишь укрепила власть в Тегеране, за свержение которой выступали оба государства.
"К сожалению, США только отодвинули достижение этой цели", — добавил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреСШАИранБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала